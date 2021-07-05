Кулеба о "закрытии" границы и "потоке оружия": Лукашенко – любитель резонансных заявлений

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявления беларуского диктатора Александра Лукашенко о якобы закрытии границы и о "контрабанде" оружия из Украины. Глава МИД в ходе форума "Украина 30. Международная политика" назвал того "любителем резонансных заявлений".

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Комментируя высказывания Лукашенко, Кулеба отметил, что тот часто "разговаривает заголовками, которые сразу попадают в медиа".

"Здесь надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко – это человек, относительно которого надо делать тщательный фактчекинг", – сказал украинский министр.

Заявление Лукашенко о "контрабанде" оружия из Украины в Беларусь, по словам Кулебы, просто не соответствует действительности по всем параметрам.

То же касается и заявления Лукашенко о якобы закрытии границы. Кулеба подчеркнул – граница между Украиной и Беларусью работает в прежнем режиме.

2 июля 2021-го Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за "огромного количества" оружия, которое якобы поступает из Украины в Беларусь.

США считают заявление Лукашенко попыткой отвлечь внимание от репрессий в Беларуси.

В ГПСУ назвали безосновательными заявления Лукашенко о "потоках контрабанды" оружия из Украины – с начала года беларуские пограничники изъяли всего четыре единицы оружия.

Оксана Житнюк

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