Кулеба о "закрытии" границы и "потоке оружия": Лукашенко – любитель резонансных заявлений
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявления беларуского диктатора Александра Лукашенко о якобы закрытии границы и о "контрабанде" оружия из Украины. Глава МИД в ходе форума "Украина 30. Международная политика" назвал того "любителем резонансных заявлений".
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Комментируя высказывания Лукашенко, Кулеба отметил, что тот часто "разговаривает заголовками, которые сразу попадают в медиа".
"Здесь надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко – это человек, относительно которого надо делать тщательный фактчекинг", – сказал украинский министр.
Заявление Лукашенко о "контрабанде" оружия из Украины в Беларусь, по словам Кулебы, просто не соответствует действительности по всем параметрам.
То же касается и заявления Лукашенко о якобы закрытии границы. Кулеба подчеркнул – граница между Украиной и Беларусью работает в прежнем режиме.
- 2 июля 2021-го Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за "огромного количества" оружия, которое якобы поступает из Украины в Беларусь.
- США считают заявление Лукашенко попыткой отвлечь внимание от репрессий в Беларуси.
- В ГПСУ назвали безосновательными заявления Лукашенко о "потоках контрабанды" оружия из Украины – с начала года беларуские пограничники изъяли всего четыре единицы оружия.
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