Лукашенко: Россия намекает на присоединение Беларуси

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной", - заявил Лукашенко. Однако, по его мнению, по такому пути не захотят пойти ни белорусский, ни российский народы.

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По его словам, РФ уже начинает давить на Беларусь в экономическом плане, например, запрещая показывать продукцию на выставках: "Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ".

Также Лукашенко считает, что у президента РФ Владимира Путина нет цели задержаться у власти за счет присоединения Беларуси: "Мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил: единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства".

Лукашенко пообещал бороться за то, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой.

20 декабря 2019 года сообщалось , что встреча Лукашенко и Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов.

сообщалось Путина 24 января Лукашенко заявил , что Беларусь останется суверенной и независимой страной.

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