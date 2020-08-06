Лукашенко: Я сказал Шойгу во время Дебальцево - вы слишком далеко зашли

Президент Беларуси говорит, что после боев за Дебальцево в феврале 2015 г обсуждал эту тему с руководством страны-агрессора

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в разговоре с ним министр обороны РФ Сергей Шойгу соглашался, что во время боев за Дебальцево в феврале 2015 г Россия "слишком далеко зашла". Об этом Лукашенко сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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По словам президента Беларуси, он встретился тогда с президентом РФ Владимиром Путиным и спросил его, что произошло в Дебальцево. "Он говорит: каша, много людей погибло", - сказал Лукашенко.

После этого Путин якобы предложил Лукашенко поговорить об этом с Шойгу по телефону. По словам президента Беларуси, министр обороны РФ в деталях рассказал ему о боях за украинское Дебальцево.

"Я говорю: Сергей, не кажется, что вы далеко зашли? Да, кажется, надо с этим кончать, сказал Шойгу", - сказал Лукашенко.

По его словам, Путин и Шойгу "очень переживали, потому что с двух сторон погибло много людей".

По словам президента Беларуси, он тогда сказал Путину, что "мы все боимся, что Украина вступит в НАТО", а также что "мы можем допрыгаться до того, что будем молиться, чтоб там были натовские войска, а не отморозки со всего мира, которые соберутся в Украине и нацелятся против России, и нам будет несладко тоже".

Лукашенко также опроверг мнение о том, что Путин якобы хочет, но не может сейчас закончить войну на Донбассе. "Он никогда не говорил: да, я готов, но это невозможно. Это неправда. Если бы он был готов, это было бы возможным даже сейчас", - сказал Лукашенко.

Вадим Ребрина

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