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Лутковская против публикации "российского списка" на обмен

Лутковская против публикации "российского списка" на обмен - Фото
Валерия Лутковская (Фото: пресс-служба президента)
30.12.2019, 16:17

Представитель Украины в ТКГ считает, что фигуранты списка должны дать личное согласие на публикацию их персональных данных

Представительница Украины в трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская высказала категорическое возражение против публикации полного списка имен тех, кого Украина передала террористическим организациям ДНР и ЛНР в рамках последнего обмена. Об этом Лутковская сказала в комментарии Радио Свобода.

Она считает, что фигуранты списка должны дать личное согласие на публикацию их персональных данных.

"Я была бы категорической противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют", - сказала Лутковская.

По ее мнению, "вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен". "Поэтому честно скажу: не знаю", - ответила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Издание отмечает, что законодательство дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес.

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обмен список валерия лутковская
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