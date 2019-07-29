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Луценко о деле Вовка: Завтра заместитель проведет совещание

Луценко о деле Вовка: Завтра заместитель проведет совещание - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 18:42

Замгенпрокурора заслушает доказательства и решит, подписывать ли подозрения судьям ОАСК

Завтра заместитель генпрокурора проведет совещание для заслушивания доказательств по делу главы и судей Окружного админсуда Киева. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, подчиненные главы департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка к своим проектам подозрений судьям ОАСК "не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла нсрд (негласные следственно-розыскные действия, - ред.)".

"На завтра заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе, уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения", - написал Луценко.

Он заверил, что, если будут получены необходимые доказательства, подозрения будут подписаны.

"Если нет - будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс-конференции выше требований УПК", - добавил генпрокурор.

Ранее НАБУ опубликовало скандальное аудио разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем. Вовк назвал их фальшивкой. Подозрения судьям ОАСК уже в Генпрокуратуре.

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ОАСК юрий луценко сергей горбатюк
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