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06.02.2019, 19:21

Луценко ответил, почему Интерпол не хочет искать Януковича

Луценко ответил, почему Интерпол не хочет искать Януковича - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Интерпол отказывает нам в любых решениях о международном розыске по любым чиновникам", -сказал генпрокурор

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Интерпол отказывает Украине в объявлении в международный розыск бывших высокопоставленных чиновников, потому что представители РФ "блокируют файловый комитет" организации. Об этом сегодня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает ВВС Украина.

"Стало понятно, что Интерпол отказывает нам в любых решениях о международном розыске по любым чиновникам, в отношении любых вероятно совершенных ими тяжких преступлений", - сказал Луценко.

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"Януковича не объявили в международный розыск даже за расстрел на Майдане, Захарченко не объявили, того же Безлера, Курченко, Клименко - не объявили", - добавил он.

По словам генпрокурора, представители РФ "блокируют" файловый комитет Интерпола.

"Не хочу брать на себя оценку деятельности руководства Интерпола, скажу лишь одно: представители Российской Федерации и других дружественных ей стран блокируют файловый комитет, который постоянно присылает нам письмо: "Согласно пункту 4 отказываем". Пункт 4 - это вероятные политические мотивы", - объяснил Луценко.

О том, что Интерпол снял Януковича с розыска, заявил еще в мае 2017 года глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Недавно генпрокурор заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.

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Теги: виктор янукович, интерпол, юрий луценко, розыск, сергей курченко
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