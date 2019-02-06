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06.02.2019, 10:57

Луценко требует взыскать 2,5 миллиона гривень с Гриценко

Луценко требует взыскать 2,5 миллиона гривень с Гриценко - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам нардепа от БПП, ее сын Александр Луценко около 40 дней был на фронте в поселке Пески рядом с Донецким аэропортом, а Гриценко якобы соврал

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2,5 млн грн — в такую сумму оценила моральный ущерб за "оскорбление чести и достоинства семьи" кандидатом в президенты Анатолием Гриценко народный депутат Ирина Луценко. Супруга генпрокурора Юрия Луценко подала соответствующий иск в суд, рассказав об этом на канале ZIK.

30 января 2019 года Гриценко заявил, что Луценко с другими топ-чиновниками якобы скрывали сыновей от АТО. Генпрокурор обвинил кандидата в президенты в клевете и сказал, что его сын был на фронте добровольцем. От Гриценко потребовали извинений. Тот извинился перед Александром Луценко, но не главой ГПУ, назвав его "патологическим лжецом".

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"Это та сумма, которую Гриценко нашел, чтобы подать платеж в ЦИК как кандидат в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (как он думает... как не думаю я, как мать воина), то проигранный им в суде иск будет стоить ему того залога", — объяснила она цифру.

Луценко показала в эфире справку из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", где служил ее сын. 

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Теги: АТО, война в донбассе, иск, юрий луценко, анатолий гриценко, ирина луценко, клевета, александр луценко
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