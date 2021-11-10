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Ляшко: Мы видим, зовет ли семейный врач своих декларантов на прививку от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 10:58
Ляшко: Мы видим, зовет ли семейный врач своих декларантов на прививку от COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Минздрав отслеживает, кто из семейных врачей помогает кампании по вакцинации от коронавируса, а кто нет. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге сегодня, 10 ноября 2021 года.

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По словам Ляшко, у Минздрава есть возможность отслеживать количество вакцинированных среди тех, кто подписал декларацию с семейным врачом.

"Соответствующие данные отображаются на дашборде Национальной службы здоровья Украины. Таким образом, мы сразу видим, работает ли определенный врач со своими декларантами, зовет ли он их на прививку", – заявил Ляшко.

Министр отметил, что уже более 78% украинцев заключили декларацию с семейными врачами.

  • С 8 ноября 2021 года педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
  • Вчера, 9 ноября, стало известно, что Минздрав утилизировал 500 000 доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) от коронавируса, у которых закончился срок годности.

Читайте также: AstraZeneca, Moderna и Pfizer: МОЗ объяснил, по какой схеме можно комбинировать вакцины

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация семейный врач коронавирус COVID-19
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