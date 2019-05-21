Ляшко-стримера не пустили к Зеленскому: только без камеры - видео

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пытался вести стрим со встречи глав парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским о роспуске Рады в Facebook, но его не пустили на заседание с телефоном.

На входе в кабинет Ляшко попросили оставить телефон. "Могу оставить после того, как мне не вы скажете, а президент", - заявил он охраннику. Вышел Зеленский и спросил, как Ляшко относится к досрочному роспуску Верховной Рады.

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- Я отношусь к этому нормально, свою позицию я...

- Спасибо вам.

- Владимир, а можно я задам вам вопрос?

- Можно меня отпустить? Спасибо вам за эту консультацию.

После этого перед Ляшко закрыли дверь зала заседаний. Охрана напомнила ему, что по инструкции с телефоном заходить туда нельзя. "Вы прячете от людей коррупцию", - гневался политик. После того как он выключил мобильный, его пустили в зал.

Сегодня, 21 мая, Зеленский проводит с главами фракций консультации по поводу досрочного роспуска Верховной Рады. Вчера в парламенте он принес присягу на верность украинскому народу и вступил в должность президента. После инаугурации Зеленский объявил о решении распустить парламент. Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".