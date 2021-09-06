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Люди смогут увольнять мэра. Что Слуга народа хочет видеть в законе о местном референдуме

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 09:46
Люди смогут увольнять мэра. Что Слуга народа хочет видеть в законе о местном референдуме - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Слуга народа хочет разрешить увольнять мэра на местном референдуме. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый замглавы Верховной Рады и нардеп от СН Руслан Стефанчук.

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"Мы даже предусмотрели (в законопроекте о местном референдуме, – ред.) возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать (местный, – ред.) совет. Не только решение хозяйственных вопросов, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня", – сказал он.

Нардеп отметил, что сейчас в целом разрабатывается законодательство по институту recalls – возможности отзыва чиновников, назначенных народом.

Стефанчук также заверил, что в законопроект о местном референдуме заложили множество предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений.

Первый замглавы парламента надеется, что законопроект о местном референдуме этой осенью вынесут в Раде для принятия за основу. По его словам, сейчас анализируются идеи, которые поступили во время общественного обсуждения.

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Марк Сировой
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Слуга народа мэр референдум Руслан Стефанчук
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