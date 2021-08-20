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СНБО не может снять Кличко с должности, он сам запустил эту новость – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 19:01
СНБО не может снять Кличко с должности, он сам запустил эту новость – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Совет национальной безопасности и обороны не может снять с должности главу Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко – это может сделать лишь Кабинет министров. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, он не знает, какие "политтехнологи" посоветовали Кличко запустить новость о его снятии с должности на заседании СНБО.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение о том, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко. Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел в Киеве", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Кличко звали на заседание "из-за вопроса разрушения в Киеве исторического наследия" – главу КГГА пригласили после обращения министра культуры Александра Ткаченко в СНБО.

"Надо каждому выполнять свои обязанности и тогда на заседание СНБО никого не будут даже звать", – добавил секретарь Совета.

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Станислав Стороженко
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