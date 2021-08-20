СНБО не может снять Кличко с должности, он сам запустил эту новость – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны не может снять с должности главу Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко – это может сделать лишь Кабинет министров. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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По словам Данилова, он не знает, какие "политтехнологи" посоветовали Кличко запустить новость о его снятии с должности на заседании СНБО.
"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение о том, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко. Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел в Киеве", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что Кличко звали на заседание "из-за вопроса разрушения в Киеве исторического наследия" – главу КГГА пригласили после обращения министра культуры Александра Ткаченко в СНБО.
"Надо каждому выполнять свои обязанности и тогда на заседание СНБО никого не будут даже звать", – добавил секретарь Совета.
- В мае правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. Кроме того, была раскрыта схема получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах. Ее участниками якобы стали ряд бывших и нынешних депутатов Киевского горсовета, один из руководителей Федерации бокса, среди которых - друг и соратник Кличко. Киевский мэр заявил, что это якобы "спецоперация против него лично".
- Позже Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Кличко ответил.
- В Офисе президента не исключают "решений" по Кличко.
- Сегодня Кличко вызвали на заседание СНБО – он не пришел. В Офисе президента назвали причину вызова Кличко.
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