СНБО не может снять Кличко с должности, он сам запустил эту новость – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны не может снять с должности главу Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко – это может сделать лишь Кабинет министров. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам Данилова, он не знает, какие "политтехнологи" посоветовали Кличко запустить новость о его снятии с должности на заседании СНБО.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение о том, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко. Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел в Киеве", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Кличко звали на заседание "из-за вопроса разрушения в Киеве исторического наследия" – главу КГГА пригласили после обращения министра культуры Александра Ткаченко в СНБО.

"Надо каждому выполнять свои обязанности и тогда на заседание СНБО никого не будут даже звать", – добавил секретарь Совета.

Читайте также: После бури | "Давайте без выводов". Атака Зеленского подтолкнула Кличко к Порошенко. Опять союз?

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.