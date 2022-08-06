МАГАТЭ заявило об угрозе ядерной катастрофы на ЗАЭС и настаивает на допуске на станцию

После вчерашних обстрелов россиянами Запорожской АЭС генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерной катастрофы и готовности возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности в Энергодаре. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы с угрозой здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", – сказал Гросси.

Он призвал "любой ценой" прекратить военные действия вблизи ЗАЭС, ставящие под угрозу ее безопасность.

"И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции или около нее, а также против ее персонала", – заявил глава МАГАТЭ, добавив, что украинский персонал должен иметь возможность выполнять свои важные обязанности без угроз или давления.

Гросси заявил, что уже четыре месяца готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности для поездки на ЗАЭС.

Эта миссия, по его словам, сыграет решающую роль в содействии стабилизации ситуации с ядерной безопасностью.

Гросси говорит, что миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. "Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно", – сказал он.

Вместе с тем, он заявил, что будет продолжать настаивать на том, чтобы эта миссия наконец состоялась. "Но для этого потребуется сотрудничество, понимание и содействие со стороны как Украины, так и России", – говорится в заявлении.

"Ради защиты людей в Украине и в других местах от потенциальной ядерной аварии мы все должны отложить в сторону наши разногласия и действовать прямо сейчас. МАГАТЭ готово", – подытожил Гросси.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

В Энергоатоме считают, что артиллерийские обстрелы станции преследуют цель разрушить ее инфраструктуру, повредить все линии электропередач, через которые идет подача электроэнергии в энергосистему Украины, и обесточить юг страны.

Вадим Ребрина

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