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Макрон: Истребители сейчас — не приоритет. Нужно помочь Украине отбиться и наступать

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 06:22
Макрон: Истребители сейчас — не приоритет. Нужно помочь Украине отбиться и наступать - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что истребители не могут быть отправлены Украине в ближайшие недели, но у союзников есть другие приоритеты по военной помощи. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, цитирует его канал France 24.

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По его словам, даже если союзники решат направить Вооруженным Силам Украины истребители западного образца, они не могут быть переданы в ближайшие недели.

Он отметил, что ничего не исключает, однако передача современной авиации "не соответствует сегодняшним требованиям". 

Макрон заявил, что крайне важно, чтобы союзники отдавали предпочтение быстрой передаче наиболее полезного оборудования, в частности, самоходных артиллерийских установок Caesar и систем противовоздушной обороны, которые поставила Франция. 

Французский лидер сказал, что необходимо увеличить поставки артиллерии и боеприпасов, чтобы Украина могла отбить атаки России и перейти в собственное наступление, пообещав поработать над этим в ближайшие дни. 

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
  • 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы. 
    • Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

    Читайте также: "Смотрим все варианты": у премьера Британии прокомментировали планы о самолетах для ВСУ

    Дмитро Гриниченко
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