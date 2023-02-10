Макрон: Истребители сейчас — не приоритет. Нужно помочь Украине отбиться и наступать
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что истребители не могут быть отправлены Украине в ближайшие недели, но у союзников есть другие приоритеты по военной помощи. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, цитирует его канал France 24.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, даже если союзники решат направить Вооруженным Силам Украины истребители западного образца, они не могут быть переданы в ближайшие недели.
Он отметил, что ничего не исключает, однако передача современной авиации "не соответствует сегодняшним требованиям".
Макрон заявил, что крайне важно, чтобы союзники отдавали предпочтение быстрой передаче наиболее полезного оборудования, в частности, самоходных артиллерийских установок Caesar и систем противовоздушной обороны, которые поставила Франция.
Французский лидер сказал, что необходимо увеличить поставки артиллерии и боеприпасов, чтобы Украина могла отбить атаки России и перейти в собственное наступление, пообещав поработать над этим в ближайшие дни.
- 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
- 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы.
- Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным.
Читайте также: "Смотрим все варианты": у премьера Британии прокомментировали планы о самолетах для ВСУ
Комментарии