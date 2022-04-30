Макрон позвонил Зеленскому и пообещал увеличить поставки оружия – BFMTV

Французский лидер Эмманюэль Макрон созвонился с президентом Владимиром Зеленским, подтвердил желание активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины". Об этом пишет BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

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Телефонный разговор состоялся сегодня днем, 30 апреля. После победы Макрона на недавних президентских выборах это второй его международный официальный звонок: первый был американскому лидеру Джо Байдену.

Президент Франции Макрон, сообщили источники в Париже, "еще раз заявил Зеленскому о своей глубокой озабоченности продолжением российских бомбардировок в Украине".

Глава французского государства "особенно обеспокоен ракетным ударом по Киеву во время визита туда генсека ООН, а также ситуацией в Мариуполе, несмотря на его неоднократные призывы к Владимиру Путину соблюдать международное гуманитарное право".

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На французском телевидении отметили, что Макрон пообещал Зеленскому "усилить поддержку Украины в оборонном вооружении и в гуманитарной помощи".

Зеленский поблагодарил коллегу за уже отправленные 615 тонн "материалов".

Французский лидер также пообещал, что миссия их экспертов по сбору доказательств военных преступлений РФ в Украине продолжит свою миссию.

Официальных сообщений о разговоре не было пока ни с украинской, ни с французской стороны.

22 апреля Макрон заявил, что запрета на импорт газа из России пока не будет, так как "его нечем заменить".

В то же время во Франции назвали эмбарго на импорт нефти из России "вопросом недель, а не месяцев".

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Евгений Пилипенко

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