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Зеленский о вооружениях из Франции: Некоторые вещи мы уже получили

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 11:06
Зеленский о вооружениях из Франции: Некоторые вещи мы уже получили - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Украина получила от Франции "некоторые вещи" для усиления обороноспособности, но ждет от Парижа вооружения, на которые ВСУ "действительно рассчитывают". Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому каналу BFM TV.

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Глава государства ответил на вопрос, дает ли Франция вооружения, что Украина получила медицинскую и гуманитарную помощь от Франции – "и мы очень ждем военную помощь".

"Я верю народу Франции и верю в руководство вашей страны относительно того, что мы сможем все это получить, чтобы усилить нашу обороноспособность", – сказал он.

Интервьюер сказал: "Как я понимаю, сейчас французское оружие вам еще не поступило?"

Другой интервьюер спросил Зеленского, какое именно вооружение и сколько хотят от Парижа в Киеве – ракеты или ЗРК, например.

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Президент ответил, что "некоторые вещи мы получили".

"Что касается деталей, я не буду об этом говорить, скажу вам честно. Есть вещи, которые мы ждем и на которые действительно очень рассчитываем. И мы получили сигнал, что у нас будет возможность это получить в ближайшее время", – сказал Зеленский.

  • 12 апреля 2022 года в Белом доме заявили, что работают над передачей ВСУ артиллерии из запасов США и облегчением переброски тяжелой техники от союзников и партнеров.
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  • 20 апреля немецкое издание Bild написало, что у канцлера ФРГ Шольца якобы вычеркнули из переданного в Берлин списка нужд ВСУ все тяжелое вооружение.

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Евгений Пилипенко
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