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Зеленский о звонках Макрона Путину: Результатов нет

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 08:18
Зеленский о звонках Макрона Путину: Результатов нет - Фото
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже, 2019 год (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский назвал "безрезультатными" многочисленные телефонные разговоры французского коллеги Эмманюэля Макрона с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным. Об этом он сказал французскому каналу BFMTV.

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Объясняя десятки телефонных разговоров с Путиным с начала эскалации, Макрон говорил, что ему "неприятна" эта миссия, но она якобы необходима, так как подобные переговоры являются важной частью дипломатии для достижения мирных переговоров.

"Думаю, Макрон тоже понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под сомнение тем, о чем я только что говорил (речь шла о том, что Россия не прекращает войну. – Ред.) <…> Результатов не было", – отметил он.

Французский лидер пытается убедить российского диктатора ввести режим прекращения огня и разрешить международным организациям оказать помощь по выводу людей из районов гуманитарной катастрофы и завозу туда еды/воды/медикаментов. Кремль игнорирует эти призывы.

  • Макрон заявил, что не будет говорить Путину о  "красных линиях", так как после их пересечения агрессором придется реагировать.
  • На прошедших выходных он с отрывом в 4% выиграл первый тур выборов президента Франции у праворадикального политика Марин Ле Пен.

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Евгений Пилипенко
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