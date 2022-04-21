Макрон и Ле Пен на дебатах поспорили из-за России, санкций и ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его оппонентка на выборах Марин Ле Пен поспорили из-за России, санкций, Европейского Союза на дебатах перед вторым туром. Об этом говорится в хронике BFMTV.
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Отмечается, что тему войны в Украине начал Макрон. Он заявил, что не хочет, "чтобы эта война распространялась". По его словам, для этого нужна сильная Европа, которая будет "балансирующей державой, способной привести Россию в чувства".
"Мы никому здесь не вассалы", – добавил он.
Ле Пен выразила "солидарность" и "абсолютное сострадание" украинскому народу, а также приветствовала усилия Макрона. "Я признаю, что прилагаемые вами усилия в поиске средств, путей к миру заслуживают поддержки", – сказала она.
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При этом Ле Пен выразила опасения, что из-за санкций РФ и Китай могут стать союзниками и превратиться "в экономическую и военную сверхдержаву".
Макрон же раскритиковал Ле Пен за кредит, который она в 2017 году взяла в российском банке на президентскую кампанию. "Вы зависите от российской власти и вы зависите от Путина", – сказал он оппонентке. Ле Пен ответила, что поступила так, потому что "ни один французский банк не хотел давать мне кредит".
Политики также поспорили из-за темы Евросоюза. Макрон обвинял ее в желании "покинуть Европу" и заявил, что Европу наоборот надо "двигать вперед", а для этого нужна "франко-немецкая пара доверия".
Ле Пен же заверяла, что хочет лишь реформировать функционирование ЕС, поскольку, по ее мнению, сейчас Франция не может защитить в Евросоюзе свои национальные интересы.
Дебаты длились два с половиной часа, оппоненты также спорили о внутренней повестке Франции. Согласно опросу BFMTV и их партнеров, Макрон в дебатах победил: его считали более убедительным 59% зрителей, Ле Пен – 39%, 2% – не определились.
- 11 апреля состоялся первый тур выборов президента Франции. В нем победили Макрон (27,6%) и Ле Пен (23,4%).
- После первого тура Ле Пен снова поддержала оккупацию Россией Крыма. Макрон выступил за санкции против энергосектора РФ, отказался называть войну в Украине геноцидом и назвал "братьями" украинцев и россиян.
- В это воскресенье, 24 марта, состоится второй тур выборов. Соцопросы пока прогнозируют победу Макрона с небольшим перевесом.
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