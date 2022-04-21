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Зеленский призвал Макрона выбрать между "бизнесом-деньгами или свободой-правами человека"

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 07:46
Зеленский призвал Макрона выбрать между
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в 2019 году (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский призвал французского лидера Эмманюэля Макрона определиться на фоне полномасштабной войны России против Украины и выбрать "между бизнесом и деньгами или борьбой за свободу". Об этом он сказал французскому каналу BFMTV.

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Отношения с Францией украинский лидер охарактеризовал как "теплые", однако указал, что эта страна, у которой до начала большого вторжения РФ в Украину было много компаний, созданных в России, "должна сделать выбор".

"Я понимаю, что внутреннее давление должно быть довольно значительным. Но президент Макрон должен сделать выбор, поскольку это война. Между бизнесом и деньгами или между борьбой за свободу и права человека", – сказал он.

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Президент также назвал позицию Макрона о непризнании геноцида в Украине "оскорбительной".

"Думаю, Макрон сформулировал это с юридической точки зрения. И я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда приедет сюда. Я приглашаю его, как приглашаю каждого лидера", – сказал он.

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война франция геноцид эмманюэль макрон выбор
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