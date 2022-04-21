Зеленский призвал Макрона выбрать между "бизнесом-деньгами или свободой-правами человека"
Президент Владимир Зеленский призвал французского лидера Эмманюэля Макрона определиться на фоне полномасштабной войны России против Украины и выбрать "между бизнесом и деньгами или борьбой за свободу". Об этом он сказал французскому каналу BFMTV.
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Отношения с Францией украинский лидер охарактеризовал как "теплые", однако указал, что эта страна, у которой до начала большого вторжения РФ в Украину было много компаний, созданных в России, "должна сделать выбор".
"Я понимаю, что внутреннее давление должно быть довольно значительным. Но президент Макрон должен сделать выбор, поскольку это война. Между бизнесом и деньгами или между борьбой за свободу и права человека", – сказал он.
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Президент также назвал позицию Макрона о непризнании геноцида в Украине "оскорбительной".
"Думаю, Макрон сформулировал это с юридической точки зрения. И я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда приедет сюда. Я приглашаю его, как приглашаю каждого лидера", – сказал он.
- В конце марта Макрон не поддержал слова Байдена о Путине-"мяснике": говорит, не нужно нагнетать.
- В середине апреля он также отказался назвать действия РФ в Украине геноцидом и назвал украинцев с россиянами "братьями". МИД отреагировал.
- Также Макрон говорил, что с Путиным "после Бучи" еще не говорил, но "красные линии" называть не будет.
- 19 апреля он заявил, что Франции не нужен российский газ.
- На прошедших выходных Макрон с отрывом в 4% выиграл первый тур выборов президента Франции у праворадикального политика Марин Ле Пен.
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