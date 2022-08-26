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Макрон заявил, что Франция считает Великобританию другом вне зависимости от ее лидеров

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 21:54
Макрон заявил, что Франция считает Великобританию другом вне зависимости от ее лидеров - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Великобритания является другом Франции независимо от ее руководства. Об этом он сказал в пятницу, после того как глава МИД Великобритании Лиз Трасс отказалась отвечать на вопрос о том, является ли он другом или врагом, передает Reuters.

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"Великобритания — друг Франции. Если мы не сможем определиться, друзья мы или враги, — дойдет до серьезных проблем", — сказал Макрон.

По его словам, Великобритания является для Франции "дружественной страной независимо от ее лидеров, и, пожалуй, от того, какие заявления могут звучать от них".

Накануне Лиз Трасс спросили, кем является Макрон для Великобритании — другом или врагом, на что она ответила, что "присяжные еще не вынесли решения".  Она также отметила, что будет судить Макрона "по делам, а не по словам".

После подобного заявления Трасс подверглась критике как со стороны однопартийцев-консерваторов, так и со стороны оппозиционеров-лейбористов.

В частности, Дэвид Лэмми из лейбористской партии обвинил ее в "прискорбной недальновидности", заявив, что Трасс оскорбила "одного из ближайших союзников Британии".

Бывший министр от консерваторов Гэвин Барвелл сказал, что "можно было подумать, что министр иностранных дел знала, что мы находимся в военном союзе с Францией". 

Читайте также: Трасс обещает идти по стопам Джонсона: Как премьер я буду самым большим другом Украины

Наталия Фреик
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Великобритания франция эмманюэль макрон Лиз Трасс
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