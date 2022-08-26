"Присяжные еще не решили". Трасс отказалась отвечать, является Макрон другом или врагом

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая борется за пост премьер-министра, отказалась отвечать на вопрос о том, является ли президент Франции Эмманюэль Макрон другом или врагом. Об этом она заявила во время дебатов со своим конкурентом Риши Сунаком, цитирует ее BBC.

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На дебатах Трасс спросили, кем является Макрон для Великобритании — другом или врагом, на что она ответила, что "присяжные еще не вынесли решения".

Она отметила, что будет судить Макрона "по делам, а не по словам". Отмечается, что заявление Трасс зал встретил громкими аплодисментами. Риши Сунак в ответ на вопрос заявил, что Макрон является другом Великобритании.

Трасс подверглась критике после подобного заявления, как со стороны однопартийцев-консерваторов, так и со стороны оппозиционеров-лейбористов. Дэвид Лэмми из лейбористской партии обвинил ее в "прискорбной недальновидности", заявив, что Трасс оскорбила "одного из ближайших союзников Британии".

Бывший министр от консерваторов Гэвин Барвелл сказал, что "можно было подумать, что министр иностранных дел знала, что мы находимся в военном союзе с Францией".

Другой бывший министр-консерватор Дэвид Гаук отметил, что "есть игра на галерею, а затем вы позволяете предрассудкам галереи вскружить вам голову, особенно когда сейчас одно из худших времен, чтобы пытаться разделить Запад".

СПРАВКА. 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером Британии до осени, когда выберут нового лидера. Глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. 2 августа Трасс получила поддержку бывшей основной соперницы, Пенни Мордаунт. Нового лидера должны избрать 160 000 членов Консервативной партии к 5 сентября. Трасс существенно опережала Риши Сунака – по итогам опроса от 18 августа, ее собирались поддержать 66% членов Консервативной партии из тех, кто определился с выбором, а Сунака – 34%.

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Дмитрий Гриниченко

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