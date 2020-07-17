Максим Бахматов решил уйти с должности советника Кличко

Бахматов уверяет, что покидает команду Кличко временно и намерен вернуться после местных выборов

Максим Бахматов временно покидает должность советника мэра Киева Виталия Кличко. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, которое выйдет в ближайшее время.

"Я временно выхожу из КГГА и перестаю помогать Виталию Владимировичу в период предвыборных историй. Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и говно, которое накидывают, никак не связаны с эффективным управлением", - заявил Бахматов.

При этом он намерен вернутся в команду Кличко в ноябре после местных выборов. "Любой управленец с большим опытом скажет, что, когда идет дележ и акционерные свары, невозможно нормально развивать проект. Ты будешь вовлечен на какой-то стороне. Так как я на стороне горожан и действующего мэра, я спокойно себе отхожу и со стороны посмотрю", - объяснил советник Кличко.

Также Бахматов своим уходом хочет сохранить политическую незаангажированность Офиса трансформаций, руководителем которого он является. При это сам Офис продолжит работу в качестве аналитического центра.

Бахматов не намерен участвовать в выборах мэра Киева в октябре текущего года и помогать какой-либо из партий. При этом допускает свое выдвижение в мэры столицы в 2025 году. "В 2025-м может быть. Мне ж нужно поднатореть, поучиться. Виталий Владимирович как раз пойдет куда-то дальше. Ему уже точно будет неинтересно продолжать быть мэром. Он захочет пойти на национальный уровень", - заявил Бахматов.

В сентябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность своего советника экс-партнера UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова .

Виталий Кличко назначил UNIT.City Максима Бахматова Помимо диджитализации , неожиданно, в управление б ывшему КВНщику и резиденту Comedy Club Ukraine отдали сразу две критически важные для города и денежные сферы – недвижимость и инфраструктуру.

Читайте также: Страсти по метро. Как Максим Бахматов проводил связь в киевскую подземку. Пьеса из жизни

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.