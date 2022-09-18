Маляр: "Хорошие русские" — пропагандистский инструмент противников санкций против РФ

Замминистра обороны Анна Маляр считает, что "хорошие русские" — это пропагандистский инструмент для противников санкций против РФ и признания ее страной-террористом. Об этом она написала в Telegram.

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"Они действительно могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас. Это наживка – как червячок на рыболовном крючке", – написала Маляр.

Авторитарному российскому режиму, по мнению Маляр, они приносят большую пользу. "Потому что если они есть, то режим вроде не такой уж и авторитарный", – пояснила замминистра.

"Уже для противников санкций и признания России страной-террористом есть хороший аргумент – там же есть сознательные известные люди, лидеры мнений, давайте через них менять Россию и россиян", – написала Маляр.

Также она считает, что через "хороших русских" украинцам могут потом запустить оправдание войне – "бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред, не имеет значения, какой".

"Не путайте поле сражения. Нам "хорошие" россияне нужны не в нашем информационном поле, а в российском – пусть достучатся до своих сограждан. А у нас с вами своя информационная задача – мы бережем свое информационное поле от их информационной экспансии", – подытожила представитель Минобороны.

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Вадим Ребрина

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