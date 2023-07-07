UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Маляр обратилась к Telegram-каналам из-за новостей с фронта: РФ сразу накрывает ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 14:27
Маляр обратилась к Telegram-каналам из-за новостей с фронта: РФ сразу накрывает ВСУ - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала Telegram-каналы, информирующие об оперативной ситуации на фронте, не выкладывать новости с поля боя в режиме онлайн. Она подчеркнула, что обращается к Telegram-каналам по просьбе украинских военных.

По словам Маляр, если выкладывать обновленные данные с фронта день в день, то РФ сразу после этого накрывает огнем украинских воинов.

"Ну такова специфика нашего врага", – отметила Маляр.

Она призвала обнародовать данные только после публикации информации Генштабом, ОСУВами, Минобороны.

"Мы все согласовываем информацию перед обнародованием с подразделениями безопасности операций и непосредственно с командованиями на местах", – добавила Маляр.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Анна МалярминобороныTelegramвойнафронт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 