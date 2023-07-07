Маляр обратилась к Telegram-каналам из-за новостей с фронта: РФ сразу накрывает ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала Telegram-каналы, информирующие об оперативной ситуации на фронте, не выкладывать новости с поля боя в режиме онлайн. Она подчеркнула, что обращается к Telegram-каналам по просьбе украинских военных.

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По словам Маляр, если выкладывать обновленные данные с фронта день в день, то РФ сразу после этого накрывает огнем украинских воинов.

"Ну такова специфика нашего врага", – отметила Маляр.

Она призвала обнародовать данные только после публикации информации Генштабом, ОСУВами, Минобороны.

"Мы все согласовываем информацию перед обнародованием с подразделениями безопасности операций и непосредственно с командованиями на местах", – добавила Маляр.

Сегодня спикер ВСУ Череватый сообщил, что под Бахмутом ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки.

По словам Залужного, контрнаступление идет по плану, и инициатива сейчас в руках украинских сил.

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