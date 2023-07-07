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Маляр звернулась до Telegram-каналів через новини з фронту: РФ одразу накриває ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 14:27
Маляр звернулась до Telegram-каналів через новини з фронту: РФ одразу накриває ЗСУ - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала Telegram-канали, які інформують про оперативну ситуацію на фронті, не викладати новини з поля бою в режимі онлайн. Вона наголосила, що звертається до Telegram-каналів на прохання українських військових.

За словами Маляр, якщо викладати оновлені дані з фронту день в день, то РФ одразу після цього накриває вогнем українських воїнів.

"Ну така специфіка нашого ворога", – зазначила Маляр.

Вона закликала оприлюднювати дані лише після публікації інформації Генштабом, ОСУВами, Міноборони.

"Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях", – додала Маляр.

Оксана Житнюк
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Ганна Малярміноборонивійнафронтtelegram
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