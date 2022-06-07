"Маневр, а не бегство". Арестович объяснил, почему оккупанты ушли из села под Херсоном

Российские оккупанты ушли из села Благодатное, которое расположено недалеко от Херсона, чтобы усилить свою группировку на других позициях. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин live 6 июня.

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"Любопытная история произошла сегодня. Российские войска оставили Благодатное. А если внимательно посмотреть, Благодатное – это очень близко к Херсону. Но надо понимать, что это не паническое бегство, а это маневр силами и средствами", – сказал Арестович.

По словам советника главы ОП, российские оккупанты пытаются усиливать Херсонское направление.

"Туда было перекинуто 3-4 БТГ, в том числе с танками, но их не хватило для того, чтобы надежно держать плацдарм. Вынуждены маневрировать", – пояснил Арестович.

По мнению советника, россияне отошли от Благодатного, потому что за этим селом у них есть укрепленные рубежи.

"Кинули эту маленькую группировочку на более угрожающее направление, потому мы там над ними конкретно поднависли, и они вынуждены реагировать", – рассказал Арестович.

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Наталия Медведева

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