Марианну Бецу назначили заместителем главы МИД: что о ней известно
На заседании во вторник, 29 октября, правительство приняло решение назначить Марьяну Бецу заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
С 2001 года Беца работает на дипломатической службе Министерства иностранных дел. В 2001-2005 и 2009-2012 годах работала на дипломатических должностях в Договорно-правовом департаменте МИД.
В 2005-2009 годах – сотрудница посольства Украины в Нидерландах и член украинской юридической команды по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, которая рассматривалась в Международном суде Организации объединенных наций.
В июле 2015 года Бецу назначили начальницей Управления информации, спикером МИД. А с сентября 2018 по март 2023 года она занимала должность посла Украины в Эстонии.
В 2023 году Беца была назначена послом по особым поручениям МИД по вопросам мирового украинства.
- 5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.
- В тот же день парламентарии назначили Сибигу новым министром иностранных дел. До этого он работал первым заместителем главы внешнеполитического ведомства.