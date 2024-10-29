Мар’яну Бецу призначили заступницею глави МЗС: що про неї відомо

Мар'яна Беца (Фото: Wikipedia)

На засіданні у вівторок, 29 жовтня, уряд ухвалив рішення призначити Мар’яну Бецу заступницею міністра закордонних справ. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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З 2001 року Беца працює на дипломатичній службі Міністерства закордонних справ. У 2001-2005-му та 2009-2012 роках працювала на дипломатичних посадах у Договірно-правовому департаменті МЗС.

У 2005-2009 роках – співробітниця посольства України в Нідерландах і член української юридичної команди у справі про делімітацію континентального шельфу і виняткових економічних зон України та Румунії в Чорному морі, яка розглядалася в Міжнародному суді Організації об’єднаних націй.

У липні 2015 року Бецу призначили начальницею Управління інформації, речницею МЗС. А з вересня 2018-го до березня 2023 року вона обіймала посаду посла України в Естонії.

У 2023 році Бецу було призначено послом з особливих доручень МЗС з питань світового українства.