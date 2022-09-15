"Мародерите, что ли? – Конечно. А что делать-то?" – оккупанты в перехвате ГУР

В опубликованном ГУР перехвате телефонного разговора российских оккупантов они жалуются на сентябрьское похолодание, из-за которого вынуждены "ходить по гражданке", поскольку запасы обмундирования они бросили при отступлении.

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"Тут холодно стало резко с 1 сентября. Пришлось походить по домам, теплые веши себе искать... По гражданке хожу, штанишки нашел, кофточку-плис," – говорит оккупант.

"Это вы в деревне мародерите, что ли?" – спрашивает его собеседник.

"Конечно! А что делать-то?"- и дальше оккупант рассказывает, что у него в брошенном при отступлении танке остались не только одежда, но и спиннинги.

13 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжают мародерство и выезжают на угнанных авто и загружают прицепы краденным имуществом.

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Сергій Бережний

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