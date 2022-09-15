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"Мародерите, что ли? – Конечно. А что делать-то?" – оккупанты в перехвате ГУР

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 20:05
Российские военные мародерствуют в Сумской области (Фото - скриншот из видео СБУ)

В опубликованном ГУР перехвате телефонного разговора российских оккупантов они жалуются на сентябрьское похолодание, из-за которого вынуждены "ходить по гражданке", поскольку запасы обмундирования они бросили при отступлении.  

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"Тут холодно стало резко с 1 сентября. Пришлось походить по домам, теплые веши себе искать... По гражданке хожу, штанишки нашел, кофточку-плис," – говорит оккупант.

"Это вы в деревне мародерите, что ли?" – спрашивает его собеседник.

"Конечно! А что делать-то?"- и дальше оккупант рассказывает, что у него в брошенном при отступлении танке остались не только одежда, но и спиннинги.

  • 13 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжают мародерство и выезжают на угнанных авто и загружают прицепы краденным имуществом. 

Смотрите также: "Свинарник". Пограничники показали брошенные позиции оккупантов у Святогорска: видео

Сергій Бережний
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оккупанты мародерство перехват ГУР
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