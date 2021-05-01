Марш в честь СС "Галичина". У Кличко ответили ОП: Не можем запретить мирные акции
Городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний. Об этом заявили в пресс-службе КГГА, отвечая на требование Офиса президента отчитаться, как стало возможным проведение марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве.
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"По информации КГГА, марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция к дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок", – заявили в пресс-службе.
"Те, кто заявляют, что город якобы должен был запретить марш – или некомпетентны или не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны бы знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов", – подчеркнули там.
Также в КГГА осудили "пропаганду тоталитарных режимов", уточнив, что этому "не может быть никакого оправдания, даже, если кто-то пытается прикрыться вышиванками".
- 28 апреля в Киеве прошел марш в честь создания дивизии СС "Галичина". Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции 28 апреля, полиция ограничила автомобильное движение в центре Киева для обеспечения проведения марша. "Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства и не использовать запрещенную символику", – говорилось в сообщении.
- В Украинском институте национальной памяти заявили, что глорификация войск СС недопустима в европейской стране.
- МИД Израиля осудил проведение акции.
- МИД Украины сегодня также осудил "любые проявления глорификации войск Ваффен-СС".
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