Марш в честь СС "Галичина". У Кличко ответили ОП: Не можем запретить мирные акции

Городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний. Об этом заявили в пресс-службе КГГА, отвечая на требование Офиса президента отчитаться, как стало возможным проведение марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве.

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"По информации КГГА, марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция к дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок", – заявили в пресс-службе.

"Те, кто заявляют, что город якобы должен был запретить марш – или некомпетентны или не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны бы знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов", – подчеркнули там.

Владислав Сердюк

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