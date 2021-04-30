Марш в честь СС "Галичина". ОП требует от Кличко отчитаться, как такое стало возможным

Офис президента заявил, что не может быть никаких оправданий проведению в Киеве марша в честь дивизии СС "Галичина", требует от правоохранителей привлечь к ответственности всех виновных в нарушении закона о запрете пропаганды нацизма, а от мэра столицы Виталия Кличко — отчитаться, как такое стало возможным. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"...Считаем необходимым отметить, что малая численность участников (марша, – ред.) и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию", – говорится в заявлении.

В ОП "категорически осуждают" любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, а также попытки "пересмотреть правду" о Второй мировой войне.

"Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", – заявили в офисе.

Там отметили, что уже проинформировали партнеров Украины о том, что "нарушения соответствующего законодательства в Украине будут иметь логические последствия для любого лица, которое в этом виновато".

Банковая ожидает от Нацполиции и МВД установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. "Правоохранители имеют для этого все возможности", – отметили в ОП.

Там также ожидают от Кличко проведения проверки "системы согласования массовых акций" в столице и "полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша".

"Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", – сказано в заявлении.

Справка. В Украине для проведения массовых акций действует система уведомлений. Организаторы просто подают в местную госадминистрацию уведомление о проведении акции. Разрешение от администрации не требуется. Решение об отказе в проведении может быть принято судом.

28 апреля в Киеве прошел марш в честь создания дивизии СС "Галичина". Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции 28 апреля, полиция ограничила автомобильное движение в центре Киева для обеспечения проведения марша. "Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства и не использовать запрещенную символику", – говорилось в сообщении.

В Украинском институте национальной памяти заявили, что глорификация войск СС недопустима в европейской стране.

МИД Израиля осудил проведение акции.

МИД Украины сегодня также осудил "любые проявления глорификации войск Ваффен-СС".

Вадим Ребрина

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