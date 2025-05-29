Маск объявил, что его время в администрации Трампа "заканчивается"
Американский миллиардер Илон Маск объявил, что истекает его запланированный срок пребывания в должности специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE). Об этом он написал на своей платформе X.
"Поскольку мой запланированный срок в должности специального правительственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы. Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", – написал Маск.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, Маск сам инициировал процесс увольнения, согласовав его с президентом.
Это решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью телеканалу CBS раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов, предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США.
Законопроект предусматривает продление налоговых льгот для сферы услуг, увеличение расходов на безопасность границ, введение требований к работе для Medicaid и отмену налоговых льгот на чистую энергетику.
Маск назвал его "законопроектом об огромных расходах", который увеличивает федеральный дефицит и "подрывает работу" его Департамента эффективности правительства, известного как DOGE.
Сначала Маск планировал сократить госрасходы на $2 триллиона, затем цель снизили до $1 трлн, а впоследствии – до $150 млрд. Постепенно он выражал разочарование сопротивлением его инициативам.
Журналисты отмечают, что он также неоднократно конфликтовал с другими членами администрации, противившимися его попыткам изменить структуру министерств.
- 6 марта 2025 года Politico написало, что Трамп уже ограничил полномочия Маска, это произошло после массовых увольнений.
- 1 апреля Трамп сказал, что Маск скоро уволится, а DOGE закроется. 4 апреля он уже выразил мнение, что Маск останется в Белом доме еще на несколько месяцев.
- 23 апреля Маск пообещал меньше работать в администрации Трампа и больше – в своих компаниях.