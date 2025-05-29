Маск объявил, что его время в администрации Трампа "заканчивается"

Associated Press отмечает, что решение принято на следующий день после того, как Маск раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер Илон Маск объявил, что истекает его запланированный срок пребывания в должности специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE). Об этом он написал на своей платформе X.

"Поскольку мой запланированный срок в должности специального правительственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы. Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", – написал Маск.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, Маск сам инициировал процесс увольнения, согласовав его с президентом.

Это решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью телеканалу CBS раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов, предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США.

Законопроект предусматривает продление налоговых льгот для сферы услуг, увеличение расходов на безопасность границ, введение требований к работе для Medicaid и отмену налоговых льгот на чистую энергетику.

Маск назвал его "законопроектом об огромных расходах", который увеличивает федеральный дефицит и "подрывает работу" его Департамента эффективности правительства, известного как DOGE.

Сначала Маск планировал сократить госрасходы на $2 триллиона, затем цель снизили до $1 трлн, а впоследствии – до $150 млрд. Постепенно он выражал разочарование сопротивлением его инициативам.

Журналисты отмечают, что он также неоднократно конфликтовал с другими членами администрации, противившимися его попыткам изменить структуру министерств.

6 марта 2025 года Politico написало, что Трамп уже ограничил полномочия Маска, это произошло после массовых увольнений.

1 апреля Трамп сказал, что Маск скоро уволится, а DOGE закроется. 4 апреля он уже выразил мнение, что Маск останется в Белом доме еще на несколько месяцев.

23 апреля Маск пообещал меньше работать в администрации Трампа и больше – в своих компаниях.