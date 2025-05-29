Маск оголосив, що його час в адміністрації Трампа "добігає кінця"

Associated Press наголошує, що рішення ухвалено на наступний день після того, як Маск розкритикував законопроєкт про скорочення держвидатків

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив, що добігає кінця його запланований термін перебування на посаді спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE). Про це він написав на своїй платформі X.

"Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду", – написав Маск.

Як повідомляє Associated Press із посиланням на неназваного представника Білого дому, Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджене з президентом.

Це рішення було ухвалене на наступний день після того, як Маск в інтерв’ю телеканалу CBS розкритикував законопроєкт про скорочення держвидатків, запропонований адміністрацією та підтриманий Палатою представників Конгресу США.

Законопроєкт передбачає продовження податкових пільг для сфери послуг, збільшення витрат на безпеку кордонів, запровадження вимог до роботи для Medicaid і скасування податкових пільг на чисту енергетику.

Маск назвав його "законопроєктом про величезні витрати", що збільшує федеральний дефіцит і "підриває роботу" його Департаменту ефективності уряду, відомого як DOGE.

Спочатку Маск планував скоротити держвидатки на $2 трильйони, потім мету зменшили до $1 трлн, а згодом – до $150 млрд. Поступово він висловлював розчарування опором його ініціативам.

Журналісти зазначають, що він також неодноразово конфліктував з іншими членами адміністрації, які опиралися його спробам змінити структуру міністерств.

6 березня 2025 року Politico написало, що президент США Дональд Трамп уже обмежив повноваження Маска, це відбулося після масових звільнень.

1 квітня Трамп сказав, що Маск скоро звільниться, а DOGE закриється. 4 квітня він уже висловив думку, що Маск залишиться у Білому домі ще на "кілька місяців".

23 квітня Маск пообіцяв менше працювати в адміністрації Трампа і більше – у своїх компаніях.