Массированная атака по Украине: враг ударил по Харькову и Волыни, громко было в Одессе

28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг совершает атаку на энергосистему

Российский Ту-95мс (Фото: Википедия/Sergey Kustov)

Российские оккупационные войска массированно атакуют Украину утром 28 ноября, взрывы раздавались в Харькове, Одессе и Волынской области. Об этом сообщили представители местных властей.

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"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты", – написал глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Также враг нанес три удара по Киевскому району Харькова, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Предварительно, без пострадавших.

Относительно Одессы местные власти не сообщали о последствиях. Ранее Суспильне писало, что в городе раздаются взрывы.

28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.