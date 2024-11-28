Массированная атака по Украине: враг ударил по Харькову и Волыни, громко было в Одессе
Российский Ту-95мс (Фото: Википедия/Sergey Kustov)

Российские оккупационные войска массированно атакуют Украину утром 28 ноября, взрывы раздавались в Харькове, Одессе и Волынской области. Об этом сообщили представители местных властей.

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"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты", – написал глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Также враг нанес три удара по Киевскому району Харькова, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Предварительно, без пострадавших.

Относительно Одессы местные власти не сообщали о последствиях. Ранее Суспильне писало, что в городе раздаются взрывы.

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