Масована атака по Україні: ворог ударив по Харкову й Волині, гучно було в Одесі

28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему

Російський Ту-95мс (Фото: Вікіпедія/Sergey Kustov)

Російські окупаційні війська масовано атакують Україну вранці 28 листопада, вибухи лунали у Харкові, Одесі й у Волинській області. Про це повідомили представники місцевої влади.

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"На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти", – написав очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Також ворог завдав три удари по Київському району Харкова, повідомив глава місцевої ОВА Олег Синєгубов. Попередньо, без постраждалих.

Щодо Одеси місцева влада не повідомляла про наслідки. Раніше Суспільне писало, що у місті лунають вибухи.

ДОПОВНЕНО о 07:36. Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.