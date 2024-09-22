Массированная атака "шахедами": над 10 областями Украины сбили 71 дрон

Ночью враг запустил 80 "шахедов" из российских городов Ейск и Курск

Охота на шахеды (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 22 сентября российские войска атаковали Украину 80 ударными беспилотниками типа Shahed, украинские военные сбили 71 дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По информации военных, противник совершил нападение, использовав две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области, а также запустил 80 "шахедов" из российских городов Ейск и Курск.

Удалось сбить 71 российский дрон.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего погибли люди. Впоследствии стало известно: жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины (75 и 79 лет). Кроме того, травмирован 17-летний подросток и двое мужчин (31 и 50 лет). Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе – погибли ребенок и женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, госпитализирован мужчина.

Вечером 21 сентября Россия ударила авиабомбой по Харькову, ранения получили 21 человек.

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