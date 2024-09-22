Масована атака "шахедами": над 10 областями України збили 71 дрон

Вночі ворог запустив 80 "шахедів" з російських міст Єйськ і Курськ

Полювання на шахеди (Фото: Володимир Зеленський)

У ніч проти 22 вересня російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками типу Shahed, українські військові збили 71 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних Сил України.

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За інформацією військових, противник здійснив напад, використавши дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області, а також запустив 80 "шахедів" з російських міст Єйськ і Курськ.

Вдалося збити 71 російський дрон.

Протиповітряна оборона працювала в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській і Миколаївській областях.

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого загинули люди. Згодом стало відомо: жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Окрім того, травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка.

Ввечері 21 вересня Росія вдарила авіабомбою по Харкову, поранення дістала 21 людина.

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