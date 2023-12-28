Массированный налет "шахедов": Одесса снова под ударом
Поздно вечером 28 декабря страна-агрессор начала очередную воздушную атаку по Украине. Россияне запустили несколько волн дронов-камикадзе.
22:42. Воздушная тревога объявлена в Одессе и области.
23:19. Воздушные силы сообщили, что "шахеды" идут по четырем направлениям.
- Черниговская область, несколько групп идут в юго-западном направлении;
- Николаевская область, идут в направлении Кировоградской области;
- Одесская область, несколько групп в северном направлении;
- с Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).
23:41. Есть сообщения о попадании в жилой многоэтажный дом в Одессе, там пожар.
23:53. Военные пишут об угрозе для Киевской области.
29 декабря, 00:00. Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщает, что обломки сбитого дрона попали в многоэтажку и вызвали пожар, который уже локализован. Данные о пострадавших уточняются.
00:16. Воздушная тревога в Киеве.
00:32. Отбой баллистической угрозы по Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областям.
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