Массированный налет "шахедов": Одесса снова под ударом

Поздно вечером 28 декабря страна-агрессор начала очередную воздушную атаку по Украине, россияне запустили несколько волн дронов-камикадзе

Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)

Поздно вечером 28 декабря страна-агрессор начала очередную воздушную атаку по Украине. Россияне запустили несколько волн дронов-камикадзе.

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22:42. Воздушная тревога объявлена в Одессе и области.

23:19. Воздушные силы сообщили, что "шахеды" идут по четырем направлениям.

- Черниговская область, несколько групп идут в юго-западном направлении;

- Николаевская область, идут в направлении Кировоградской области;

- Одесская область, несколько групп в северном направлении;

- с Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).

23:41. Есть сообщения о попадании в жилой многоэтажный дом в Одессе, там пожар.

23:53. Военные пишут об угрозе для Киевской области.

29 декабря, 00:00. Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщает, что обломки сбитого дрона попали в многоэтажку и вызвали пожар, который уже локализован. Данные о пострадавших уточняются.

00:16. Воздушная тревога в Киеве.

00:32. Отбой баллистической угрозы по Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областям.

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