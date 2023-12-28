Масований наліт "шахедів": Одеса знову під ударом
Пізно ввечері 28 грудня країна-агресор розпочала чергову повітряну атаку по Україні. Росіяни запустили кілька хвиль дронів-камікадзе.
22:42. Повітряна тривога оголошена в Одесі та області.
23:19. Повітряні сили повідомили, що "шахеди" йдуть за чотирма напрямками.
- Чернігівська область, кілька груп йдуть у південно-західному напрямку;
– Миколаївська область, йдуть у напрямку Кіровоградської області;
– Одеська область, кілька груп у північному напрямку;
– з Чорного моря у напрямку Одеської області (Чорноморськ, Одеса).
23:41. Є повідомлення про влучання до житлового багатоповерхового будинку в Одесі, там пожежа.
23:53. Військові пишуть про загрозу для Київщини.
29 грудня, 00:00. Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння.
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляє, що уламки збитого дрона влучили в багатоповерхівку і викликали пожежу, яку вже локалізовано. Дані про постраждалих уточнюються.
00:16. Повітряна тривога у Києві.
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