Масований наліт "шахедів": Одеса знову під ударом

Пізно ввечері 28 грудня країна-агресор розпочала чергову повітряну атаку по Україні, росіяни запустили кілька хвиль дронів-камікадзе

Ілюстративне зображення (Фото - Генштаб ЗСУ)

Пізно ввечері 28 грудня країна-агресор розпочала чергову повітряну атаку по Україні. Росіяни запустили кілька хвиль дронів-камікадзе.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

22:42. Повітряна тривога оголошена в Одесі та області.

23:19. Повітряні сили повідомили, що "шахеди" йдуть за чотирма напрямками.

- Чернігівська область, кілька груп йдуть у південно-західному напрямку;

– Миколаївська область, йдуть у напрямку Кіровоградської області;

– Одеська область, кілька груп у північному напрямку;

– з Чорного моря у напрямку Одеської області (Чорноморськ, Одеса).

23:41. Є повідомлення про влучання до житлового багатоповерхового будинку в Одесі, там пожежа.

23:53. Військові пишуть про загрозу для Київщини.

29 грудня, 00:00. Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляє, що уламки збитого дрона влучили в багатоповерхівку і викликали пожежу, яку вже локалізовано. Дані про постраждалих уточнюються.

00:16. Повітряна тривога у Києві.

Новина доповнюється