Массовые захоронения в Изюме. Трюдо и Макрон осудили зверства россиян: Виновные ответят

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что поражен и возмущен сообщениями о массовых захоронениях в освобожденном от российской оккупации Изюме.

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"Сообщения о массовых захоронениях в Изюме ужасают и разрывают сердце. Канада осуждает эти отвратительные зверства. Мы будем продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности и будем рядом с народом Украины", – говорится в твите Трюдо.

"Я решительно осуждаю зверства, совершенные в Изюме в Украине во время российской оккупации. Виновные будут отвечать за свои действия", – написал Макрон в Twitter.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 16 сентября указывает: массовые захоронения и доказательства пыток гражданских, о которых стало известно после освобождения Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях.

"Зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях", – заявили аналитики.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских кафиров, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу близ Изюма, и заявил, что "это должно видеть весь мир"

Андрій Водяний

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