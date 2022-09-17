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Массовые захоронения в Изюме. Трюдо и Макрон осудили зверства россиян: Виновные ответят

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 06:53
Массовые захоронения в Изюме. Трюдо и Макрон осудили зверства россиян: Виновные ответят - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что поражен и возмущен сообщениями о массовых захоронениях в освобожденном от российской оккупации Изюме.

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"Сообщения о массовых захоронениях в Изюме ужасают и разрывают сердце. Канада осуждает эти отвратительные зверства. Мы будем продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности и будем рядом с народом Украины", – говорится в твите Трюдо.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже осудил зверства России.
"Я решительно осуждаю зверства, совершенные в Изюме в Украине во время российской оккупации. Виновные будут отвечать за свои действия", – написал Макрон в Twitter.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 16 сентября указывает: массовые захоронения и доказательства пыток гражданских, о которых стало известно после освобождения Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях.

"Зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях", – заявили аналитики.

  • 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.
  • Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
  • 16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских кафиров, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу близ Изюма, и заявил, что "это должно видеть весь мир"
    Андрій Водяний
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    Россия война военные преступления канада Джастин Трюдо изюм
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