Матиос: Я готов докладывать главнокомандующему Зеленскому

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что "хорошо знаком лично" с избранным президентом Владимиром Зеленским, но последний раз видел его год назад. Об этом Матиос сказал журналистам во Львовской области, передает УНИАН.

При этом прокурор заверил, что не встречался с Зеленским во время или после избирательной кампании.

Реклама

"Будет вызов им военного прокурора, как верховным главнокомандующим, я, как человек военный, должен прийти и сделать соответствующий доклад", - сказал Матиос.

По словам прокурора, он последний раз видел Зеленского год назад.

Он утверждает, что не мог тогда обсуждать с Зеленским свое дальнейшее пребывание в должности, потому что, по словам Матиоса, год назад Зеленский "о своем будущем не знал".

В марте главный военный прокурор заявлял, что покинет службу только после того, как в Украине наступит мир.