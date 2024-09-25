Майк Джонсон сомневается во встрече с Зеленским из-за приближающегося урагана

Спикер Палаты представителей заявил, что на побережье Мексиканского залива приближается ураган, поэтому встреча с Зеленским в Вашингтоне под вопросом

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не уверен, что сможет встретиться с президентом Владимиром Зеленским, когда тот будет видеться с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне 26 сентября. Об этом он заявил в комментарии Голосу Америки.

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Отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с Зеленским в Конгрессе и каковы его ожидания от этой встречи, Джонсон сказал: "Я не думаю, что мы будем в городе в четверг".

По его словам, расписание заседаний американских законодателей изменилось и сейчас все "очень скоротечное".

"На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Так что пока я не уверен", – сказал спикер Палаты представителей.

Зеленский якобы планировал встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, но штаб последнего заявил, что встречи нет в запланированных.

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