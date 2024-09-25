Майк Джонсон може не зустрітись із Зеленським через наближення урагану

Спікер Палати представників заявив, що на узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган, тому зустріч із Зеленським у Вашингтоні під питанням

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон не впевнений, що зможе зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, коли той бачитиметься з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні 26 вересня. Про це він заявив у коментарі Голосу Америки.

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Відповідаючи на запитання, чи планує він зустрітися із Зеленським у Конгресі та які його очікування від цієї зустрічі, Джонсон сказав: "Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер".

За його словами, розклад засідань американських законодавців змінився і зараз все "дуже плинне".

"На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдуться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений", – сказав спікер Палати представників.

Зеленський нібито планував зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, але штаб останнього заявив, що зустрічі немає у запланованих.

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