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25.03.2019, 16:53

Медиа на выборах. Как новостные сайты пишут о главных кандидатах

Медиа на выборах. Как новостные сайты пишут о главных кандидатах - Фото
Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко (коллаж - LIGA.net)

ИМИ проанализировал, как часто и с какой тональностью СМИ пишут о топ кандидатах в президенты

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Институт массовой информации при помощи системы медиа-мониторинга Семантрум проанализировал новостные ленты за неделю на 10 новостных сайтах на предмет упоминания топ-5 кандидатов в президенты: Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко.

Всего за неделю проанализировали 1573 текста.

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ИМИ сообщает, что Порошенко упоминается в новостях чаще всего.

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Тимошенко – на втором месте, 16% от всех новостей.

Зеленский – на третьем месте по количеству сообщений в СМИ.

Гриценко – на четвертом месте по частоте упоминаний, 7,5% от всех отобранных новостей.

Бойко – на пятом месте, 5,8%.

28 февраля ИМИ опубликовал результаты исследования, во время которого выясняли, какие СМИ ретранслируют кремлевскую пропаганду в Украине.

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Теги: сми, ими, мониторинг
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