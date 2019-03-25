Медиа на выборах. Как новостные сайты пишут о главных кандидатах

Институт массовой информации при помощи системы медиа-мониторинга Семантрум проанализировал новостные ленты за неделю на 10 новостных сайтах на предмет упоминания топ-5 кандидатов в президенты: Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко.
Всего за неделю проанализировали 1573 текста.
ИМИ сообщает, что Порошенко упоминается в новостях чаще всего.
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Тимошенко – на втором месте, 16% от всех новостей.
Зеленский – на третьем месте по количеству сообщений в СМИ.
Гриценко – на четвертом месте по частоте упоминаний, 7,5% от всех отобранных новостей.
Бойко – на пятом месте, 5,8%.
28 февраля ИМИ опубликовал результаты исследования, во время которого выясняли, какие СМИ ретранслируют кремлевскую пропаганду в Украине.