Медкомитет не должны возглавить люди Януковича - заявление

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Антикоррупционные и пациентские организации призывают партию Слуга народа не согласовывать кандидатуру Валерия Дубиля на должность первого заместителя комитета по вопросам здоровья нации, медицинских услуг и медицинского страхования. Об этом говорится в совместном заявлении Центра противодействия коррупции и Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).

Несколько лет помощником и доверенным лицом нардепа Дубиля был Дмитрий Подтуркин, советник экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой по закупкам.

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"Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатур. Эти группы формировали перечень лекарств, закупали на средства налогоплательщиков, в хищении которых и обвиняют Богатыреву", - отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что по показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда Богатырева была на должности министра, более 1 млрд грн было украдено из бюджетных средств на лекарства.

"Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия", - сказали активисты.

По данным СБУ, фармацевтические дистрибьюторы поставляли лекарства на заказ Минздрава по ценам завышенным на 20-40%.

"Настаиваем на том, чтобы руководство комитета здравоохранения было лишено коррупционного шлейфа и откровенно лоббистских связей с махинаторами времен Януковича", - говорится в заявлении.

андидаты в депутаты от партии Слуга народа получили список комитетов Верховной Рады, чтобы они могли указать, в каком комитете собираются работать. 29 июля кСлуга народа

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