Медведчук, Левочкин, Рабинович. Оппоблок назвал первую десятку

Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Вадим Рабинович (скриншот видео)

На съезде партии Оппозиционная платформа - За жизнь представили первую десятку будущего списка на парламентских выборах.

В нее вошли: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

Среди участников съезда также присутствуют Григорий Суркис и бывший глава КГГА Александр Попов.

В первом квартале 2019 года партия Оппозиционная платформа-За життя получила 768 500 грн взносов от физических лиц. Почти все эти средства - 701 600 грн - выделил глава политсовета Виктор Медведчук.