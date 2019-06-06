Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.06.2019, 16:12

Медведчук, Левочкин, Рабинович. Оппоблок назвал первую десятку

Медведчук, Левочкин, Рабинович. Оппоблок назвал первую десятку - Фото
Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Вадим Рабинович (скриншот видео)

Среди участников съезда также присутствуют Григорий Суркис и бывший глава КГГА Александр Попов

На съезде партии Оппозиционная платформа - За жизнь представили первую десятку будущего списка на парламентских выборах.

В нее вошли: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

Среди участников съезда также присутствуют Григорий Суркис и бывший глава КГГА Александр Попов.

В первом квартале 2019 года партия Оппозиционная платформа-За життя получила 768 500 грн взносов от физических лиц. Почти все эти средства - 701 600 грн - выделил глава политсовета Виктор Медведчук.

Отправить:
Распечатать:
Теги: вадим рабинович, виктор медведчук, оппоблок, Григорий Суркис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 