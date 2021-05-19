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Медведчук не обажловал отмену запрета книги о Стусе – издательство заявило о победе

19.05.2021, 07:54
Медведчук не обажловал отмену запрета книги о Стусе – издательство заявило о победе - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Подозреваемый в госизмене лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук не оспорил решение суда, которое отменило запрет книги Вахтанга Кипиани о репрессированном советскими властями украинском поэте Василии Стусе. Об этом сообщает издатель книги Vivat в Facebook.

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"Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани", – говорится в сообщении.

В издательстве напомнили, что 19 марта апелляционный суд отменил запрет распространять книгу. У Медведчука было два месяца на подачу кассационной жалобы.

"На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили", – написали в издательстве.

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Марк Сировой
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Василий Стус книга виктор медведчук Vivat
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