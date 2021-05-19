Медведчук не обажловал отмену запрета книги о Стусе – издательство заявило о победе

Подозреваемый в госизмене лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук не оспорил решение суда, которое отменило запрет книги Вахтанга Кипиани о репрессированном советскими властями украинском поэте Василии Стусе. Об этом сообщает издатель книги Vivat в Facebook.

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"Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани", – говорится в сообщении.

В издательстве напомнили, что 19 марта апелляционный суд отменил запрет распространять книгу. У Медведчука было два месяца на подачу кассационной жалобы.

"На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили", – написали в издательстве.



19 октября 2020-го суд частично удовлетворил иск Медведчука к Кипиани и издательству Vivat, в котором он просил запретить книгу "Дело Василия Стуса". По мнению Медведчука, она вредит его чести, достоинству и деловой репутации.

Книга на 90% состоит из рассекреченных архивных документов КГБ. Во времена СССР именно Медведчука советская власть выбрала адвокатом Стуса в суде.

Книга на 90% состоит из рассекреченных архивных документов КГБ. Во времена СССР именно Медведчука советская власть выбрала адвокатом Стуса в суде. 19 марта 2021-го Киевский апелляционный суд разрешил распространение книги "Дело Василия Стуса".

7 апреля Киевский апелляционный суд обязал Медведчука выплатить 140 000 грн издательству Vivat по делу о книге.

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Марк Сировой

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