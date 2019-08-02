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Медведчук отреагировал на слова Порошенко

Медведчук отреагировал на слова Порошенко - Фото
Виктор Медведчук (фото - скриншот)
02.08.2019, 06:23

Кум президента страны-агрессора РФ Владимира Путина утверждает, что "в своей жизни не опускал головы ни перед кем"

Кум президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и глава политсовета партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук отреагировал на интервью пятого президента Петра Порошенко Украинской правде, сообщают Podrobnosti.ua.

"Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем…", - отметил Медведчук.

Он утверждает, что якобы Порошенко через экс-главу СБУ Василия Грицака натравливал на него лично, его семью (нападения на жилье, а также офис возглавляемой мной общественной организации, - ред.) "подконтрольных ему национал-радикалов".

"Кум Порошенко - генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения Украинский выбор. В интервью Порошенко умалчивает о многих вопросах, которые мы обсуждали, ограничиваясь лишь упоминанием об обменах удерживаемыми лицами…", - добавил Медведчук.

1 августа Порошенко заявил, что во время его президентства Медведчук "голову не мог поднять".

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Петр Порошенко василий грицак юрий луценко виктор медведчук
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