Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.06.2019, 18:16

Медведев ответил на позицию Зеленского по минским переговорам

Медведев ответил на позицию Зеленского по минским переговорам - Фото
Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)

Премьер-министр РФ заявил, что украинский президент пока не сделал шагов для восстановления отношений с Россией

Намерение нового президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией в формате минских соглашений сопровождаются устаревшей риторикой. Об этом 1 июня заявил премьер-министр страны-оккупанта РФ Дмитрий Медведев в эфире пропагандистского Первого канала.

"Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой" - сказал он.

Российский премьер считает, что "заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы". В Москве, по его словам, "никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и уже сформировавшихся трендов" не питают, но забегать наперед не хотят и ждут действий.

31 мая глава МИД Павел Климкин анонсировал первые при Зеленском переговоры по Донбассу в Минске - поедет новая команда.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, минские соглашения, минск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 