Медведев ответил на позицию Зеленского по минским переговорам

Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)

Намерение нового президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией в формате минских соглашений сопровождаются устаревшей риторикой. Об этом 1 июня заявил премьер-министр страны-оккупанта РФ Дмитрий Медведев в эфире пропагандистского Первого канала.

"Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой" - сказал он.

Российский премьер считает, что "заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы". В Москве, по его словам, "никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и уже сформировавшихся трендов" не питают, но забегать наперед не хотят и ждут действий.

31 мая глава МИД Павел Климкин анонсировал первые при Зеленском переговоры по Донбассу в Минске - поедет новая команда.