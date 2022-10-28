Медведев возмущается и угрожает из-за электроэнергии из Словакии. Подоляк: Фантастика

Бывший президент и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что импорт электроэнергии из Словакии якобы не поможет Украине, и в очередной раз призвал Киев к капитуляции. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это заявление признанием Кремля в терроризме на государственном уровне.

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Медведев заявил, что покупка Украиной электроэнергии из Словакии якобы приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, "но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины".

"Путь к стабильности", по версии Медведева, заключается в "признании правомерности требований России" в рамках развязанной ею войны против Украины. Он добавил, что "тогда со светом наладится".

"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?" – отреагировал Подоляк.

Россия с 10 октября начала прицельно обстреливать украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины.

После этого начались широкие веерные отключения света: сначала – в центре и на севере Украины, а с 25 октября – на всей территории страны, кроме оккупированной.

Вчера украинский государственный энерготрейдер впервые импортировал электроэнергию из Словакии, но пока в пробном режиме.

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Оксана Житнюк

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