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Медведев возмущается и угрожает из-за электроэнергии из Словакии. Подоляк: Фантастика

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 14:33
Медведев возмущается и угрожает из-за электроэнергии из Словакии. Подоляк: Фантастика - Фото
Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)

Бывший президент и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что импорт электроэнергии из Словакии якобы не поможет Украине, и в очередной раз призвал Киев к капитуляции. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это заявление признанием Кремля в терроризме на государственном уровне.

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Медведев заявил, что покупка Украиной электроэнергии из Словакии якобы приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, "но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины".

"Путь к стабильности", по версии Медведева, заключается в "признании правомерности требований России" в рамках развязанной ею войны против Украины. Он добавил, что "тогда со светом наладится".

"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?" – отреагировал Подоляк.

Читайте также: Не экономишь – помогаешь Путину. Чему должен научить Украину энергетический терроризм РФ

Оксана Житнюк
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война словакия Дмитрий Медведев электроэнергия михаил подоляк
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