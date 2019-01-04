Международные эксперты ветируют 8 кандидатур в Антикорсуд

Суд (фото - Pixabay)

Сегодня в Киеве прошло первое заседание общественного совета международных экспертов, на котором сразу 8 кандидатов на должности судей в антикоррупционный суд оказались под угрозой ветирования. Об этом сообщает ЦПК.

У экспертов возникли "обоснованные сомнения" касательно соответствия кандидатов критериям отбора судей в будущий антикоррупционный суд.

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Среди тех, чья кандидатура может быть ветирована - Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман, Юрий Кулинич, Дмитрий Тишко, Тарас Заец и Евгений Мартынов.

Теперь международные эксперты проведут с высшей квалификационной комиссией заседание, на которое пригласят кандидатов и путем голосования решат, отвечают ли они критериям "добродетельности и профессионализма".

Если 9 членов комиссии и 3 из 6 экспертов не подтвердят соответствие кандидата, он не сможет стать судьей в антикоррупционном суде.

Совет международных экспертов формируется сроком на шесть лет и выполняет роль специального вспомогательного органа ВККС, который должен помочь комиссии выбрать антикоррупционных судей.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

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